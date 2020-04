França

Presidente francês Macron alarga período de confinamento até 11 de maio

Presidente francês Macron alarga período de confinamento devido ao coronavírus até 11 de maio REUTERS - CHARLES PLATIAU

Texto por: João Matos

O Presidente francês, Emmanuel Macron, dirigiu-se ontem à noite à nação, para anunciar o alargamento do período de confinamento até 11 de maio devido à pandemia do coronavírus. Mesmo se a partir de 11 maio, as pessoas já estarão a regressar paulatinamente às suas empresas. Paralelamente, Macron apelou à anulação da dívida dos países africanos e a ajudá-los a combater o coronavírus.