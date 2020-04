Presidentes europeus e africanos querem redução da dívida de países africanos

G7 e G20 abertos a reduzir dívida de países africanos, posição defendida por presidentes africanos como João Lourenço e europeus como Emmanuel Macron, no Financial Times

"Só uma vitória mundial que inclua inteiramente a África pode pôr fim a esta pandemia", escrevem Presidentes e chefes de governo europeus e africanos, entre os quais Emmanuel Macron e João Lourenço, numa carta aberta publicada ontem no jornal britânico, Financial Times. Os dirigentes europeus e africanos pedem uma redução e um plano de relançamento para ajudar o continente africano.

18 Presidentes e chefes de governo europeus e africanos apelaram a uma redução da dívida dos países africanos e a um plano de relançamento de cerca de 100 mil milhões de dólares para ajudar o continente africano.

"Devemos intaurar uma moratória imediata sobre todos os pagamentos de dívidas bilateral ou multilateral, pública e privada, até o desaparecimento desta pandemia", sublinham os presidentes e chefes de governo no Financial Times.

"Devemos intaurar uma moratória imediata sobre todos os pagamentos de dívidas bilateral ou multilateral, pública e privada, até o desaparecimento desta pandemia", sublinham os presidentes e chefes de governo no Financial Times.

G7 e G20 no mesmo barco para ajudar o continente africano

Entretanto, a Arábia saudita recebia uma reunião virtual com os ministros das Finanças do G20 e os directores dos Bancos centrais, sobre os receios duma recessão por causa da pandemia do coronavírus e analisar apelos de países africanos para anular suas dívidas.

Isto depois de ontem o grupo G7 ter dito estar aberto a fazer uma pausa na cobrança do serviço das dívidas contraídas pelos países mais pobres, a fim de os ajudar a lutar contra a pandemia do Covid-19, com a condição que o G20 dê o seu acordo.

Líderes europeus e africanos advogam acção conjunta

