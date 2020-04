Justiça francesa ordenou fecho do Amazon em França devido ao coronavírus

O gigante americano Amazon do e.commerce de livros ou produtos digitais encerrou hoje a sua sucursal em França, por ordens da justiça francesa. A multinacional americana é acusada pelos trabalhadores franceses de pôr em causa a sua saúde, em plena pandemia da Covid-19.

Publicidade Continuar a ler

A multinacional americana virtual de venda de livros e produtos digitais, Amazon, foi encerrada em França pela justiça.

A justiça francesa ordenou ontem a sucursal em França do Amazon, a limitar as suas actividades comerciais até conclusões duma avaliação dos riscos do Coronavírus.

A empresa acatou a decisão da justiça porque caso contrário teria que pagar uma multa de 1 milhão de euros.

O Comité social e económico tinha aprovado por 14 votos a favor de um total de 18 votantes o encerramento durante 5 dias a partir desta quinta feira à tarde.

Medidas de higiene aplicadas a Amazon em França

As instalações da sucursal vão passar por um processo higiénico e avaliação de riscos, segundo o delegado comunista da CGT, Emilien Williatte, do Amazon, em França. .

Os cerca de 10 mil empregados da sucursal do Amazon continuarão a auferir os seus ordenados a 100% durante esta pausa de 5 dias.

Mas a direcção disse que chegou a ser equacionada a hipótese de haver desemprego parcial sem que tenha havido uma decisão.

Enfim, os clientes franceses poderão continuar a fazer as suas compras junto do Amazon no estrangeiro.

Encerramento da Amazon em França

"

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro