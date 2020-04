Donald Trump lança plano para fim ao confinamento e abrir as empresas

O chefe da Casa Branca, Donald Trump, quer reabrir o país à actividade económica afectada pela pandemia do coronavírus. Trata-se de um plano com três fases que passam pela saída do confinamento, abertura das empresas, circulação gradativa e abertura das escolas respeitando indicações de distancimaneto social.

Publicidade Continuar a ler

O Presidente americano, Donald Trump, anunciou ontem um plano com uma série de directivas para a saída do confinamento destinado a evitar a propagação do coronavírus e relançar a actividade económica no país.

O plano tem 3 fases, apesar do país estar ainda em plena tempestade do coronavírus, com 34 mil 641 mortos em evolução e 678, 210 casos de contaminações.

A primeira fase, pode entrar em vigor esta sexta-feira lá onde for possível as empresas abrir as portas passo a passo. Se o distanciamento social for impossível grupos de pessoas não deverão ser mais que 10, a circulação das pessoas limitada e o teletrabalho instituído nas empresas que ficarão fechadas.

Restaurantes, cafés, cinemas e estádios poderão começar a abrir ao público respeitando as indicações de distanciamento físico.

Plano Trump criticado pelos democratas

O plano Trump tem um valor de guia aos governadores que decidirão e não uma ordem do Presidente, que nos últimos dias tinha repetido que poderia usar suas prerrogativas federais para o efeito.

Segundo o presidente americano, 29 estados estão em condições de começar a abrir as suas empresas.

Na segunda fase, as escolas começarão a funcionar e a circulação autorizada e enfm a terceira fase suspende as restrições em relação aos locais de trabalho.

Em matéria de reacções, o candidato dos democratas às eleições presidenciais Joe Biden e a presidente da câmara dos representantes, Nanci Pelosi, declararam que o plano tem muitas imprecisões e que o rastreio tem de ser a chave mestra para a reabertura do país à economia.

O Presidente Trump tem insistido no levantamento da quarentena que já provocou uma quebra na economia, com milhões de perdas de emprego e mais de 20 milhões de americanos recebem subsídios de desemprego.

Donald Trump apresenta plano de saída de crise

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro