África

Mali votou numa segunda volta das legislativas sob violência e coronavírus

Legislativas no Mali debaixo de violência e epidemia do coronavírus AFP/Souleymane Ag Anara

Texto por: RFI

Os malianos foram ontem a votos no quadro duma segunda volta das eleições legislativas. Registaram-se vários incidentes no norte e no centro, com o presidente de uma assembleia de voto a ser raptado, fortes indícios de fraude e violência dos jiadistas, tudo sob o espectro da pandemia do coronavírus.