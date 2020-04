Queda dos preços do pretróleo e das Bolsas mundiais em tempo do coronavírus

Num ambiente de crise do coronavírus os preços do petróleo e os principais índices das Bolsas de valores do mundo, Nova Iorque, Paris, Londres ou Shangai, estão em queda desde ontem. A Arábia saudita veio hoje declarar estar a "vigiar de perto" os mercados petrolíferos e pronta para tomar qualquer "medida suplementar", após a recente decisão de reduzir a produção do petróleo no seio da OPEP e com a Rússia.

Primeira exportadora mundial de petróleo, a Arábia saudita está determinada a garantir a estabilidade do mercado petrolífero confirmando o seu compromisso com a Russia para reduzir a produção nos próximos dois anos, declarou o governo saudita num comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial SPA.

Isto acontece no momento em que se regista uma queda dos preços do petróleo no mercado americano para menos de 37 dólares em Nova Iorque.

Ou por cá no mar do norte para menos de 20 dólares o barril do Brent provocando perdas nos indices europeus Stoxx do petróleo e do gás 4,24%, ou da Total em Paris, menos 3,21% e em ondres a British Petroleum a recuar 4,6%.

Todas as Bolsas europeias Paris, Londres ou Francforte abriram em baixa, o mesmo acontecendo do outro lado do Atlantico, com os principais indices do Wall Street, em queda, 0,7% para o Nasdaq, ou 1,7% para Dow Jones, o que já se tinha ontem registado.

Na Ásia, as principais Bolsas como Hong Kong, Shangai ou Shenzen fecharam no vermelho, destabilizadas pela quebra brutal dos preços do petróleo americano e europeu neste ambiente de crise do coronavírus.

Queda brutal do preço do petróleo

