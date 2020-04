China

Relatório corrigido da UE sobre desinformação da China na gestão do coronavírus

Relatório da União europeia sobre desinformação da China na gestão da epidemia do coronavírus © 路透社图片

Texto por: RFI

O relatório da União europeia sobre a desinformação da China na gestão do coronavírus que devia ser divulgado no dia 21 de abril acabou por ser publicado ontem no site da organização em Bruxelas. O atraso esteve relacionado com pressões de Pequim que ameaçou a UE com a arma da coopoeração sabendo que a organização europeia é a principal parceira comercial da China.