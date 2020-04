Governo espanhol anuncia hoje plano de saída gradual do isolamento social

O primeiro ministro espanhol, Pedro Sánchez, anuncia hoje o plano de “desescalada”, do isolamento social em vigor há seis semanas em Espanha. Este regresso à vida normal será “gradual” e poderá ter “marcha-atrás”, como já foi anunciado várias vezes.

Espanha prepara o regresso a uma relativa normalidade, depois de mais de seis semanas de isolamento social decretado pelo governo, devido ao novo Covid-19.

Pedro Sánchez deverá comparecer perante os jornalistas durante o dia de hoje, para anunciar o que é conhecido como plano de “desescalada”, que será “gradual” e poderá ter “marcha-atrás”, como já foi anunciado várias vezes.

Entretanto, começam a ser adotadas algumas medidas de alívio, depois de um período de confinamento que foi dos mais rígidos de toda a Europa.

Desde o passado domingo que as crianças, menores de 14 anos, podem sair à rua, respeitando as regras do um: acompanhadas de um adulto, durante uma hora e numa distância de um quilómetro de casa.

A partir do próximo sábado, dois de maio, será a vez de toda a população poder sair de casa para passear e realizar atividade física. As saídas serão, obviamente, controladas, e só acontecerão se a evolução da luta contra a pandemia continuar favorável ao longo desta semana.

Desconfinamento total para 10 de maio

O desconfinamento total, que será sempre muito condicionado, só acontecerá no próximo dia 10 de maio. Falta ainda saber quais são exatamente os setores que poderão retomar a atividade normal e definir as regras exatas de segurança e higiene a adotar em cada um deles.

Com 210 mil casos de Covid-19 confirmados, Espanha lidera o número de contágios na Europa, e, em todo o mundo, apenas os Estados Unidos superam esse número.

Nas últimas 24 horas, no entanto, o número de contágios diários desceu para “apenas” 1.308, o mais baixo desde o início do estado de alarme em Espanha.

De Madrid, o nosso correspondente, Miguel Araújo.

Correspondência de Espanha 28/4/2020

