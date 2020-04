Itália

Igreja católica critica governo italiano que não quer autorizar missas

Primeiro ministro italiano, Giuseppe Conte, anuncia saída do confinamento mas missas ainda não são autorizadas provocando a ira dos bispos católicos REUTERS - REMO CASILLI

Texto por: RFI

Itália é o país mais fustigado pela pandemia do coronavírus, mas o governo italiano pensa que já é tempo de um levantamento progressivo do confinamento a partir de 4 de Maio. Com uma excepção de que as igrejas não poderão ainda celebrar missas provocando assim críticas sevaras dos bispos católicos.