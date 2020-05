Estados Unidos

Donald Trump reafirma que coronavírus é chinês e quer sancionar China

Presidente americano Trump quer sancionar a China com taxas alfandegárias por causa do coronavírus com origem em Wuhan REUTERS - CARLOS BARRIA

Texto por: João Matos

O chefe da Casa Branca, Donald Trump, volta a acusar a China de estar na origem do coronavírus e de ter escondido ao mundo as suas consequências nefastas para a saúde pública das populações. Trump, diz querer sancionar Pequim com novas taxas alfandegárias. Mas o seu chefe da diplomacia e os serviços de inteligência dizem não ter provas e que continuam a investigar sobre as verdadeiras intenções da China.