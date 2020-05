Comissão Europeia quer reabrir fronteiras internas para relançar sector turístico

A Comissão Europeia tomou hoje posição em prol da reabertura das fronteiras internas, encerradas devido à pandemia de Covid-19 que continua a assolar o velho continente. Bruxelas defende que com esta posição são milhões de postos de empregos a ser garantidos permitindo que os europeus não passem as férias em casa.

Bruxelas encoraja os 27 países da União Europeia a reabrir as suas fronteiras no espaço interno europeu para garantir as férias de verão de milhões de europeus e impedir um naufrágio do sector turístico afectado pelo coronavírus.

"Nao vamos ter um verão normal, mas se houver esforços de todos não seremos forçados a passar as férias trancados em casa e o verão não estará completamente perdido para a indústria turística", declarou a vice-presidente executiva da Comissão europeia, Margrethe Vestager, numa conferência de imprensa em Bruxelas.

Sector turístico crucial para a economia da União europeia

Este sector crucial para a economia da União europeia que representa 10% do PIB europeu e 12% de empregos, vive uma grande ansiedade após dois meses de medidas de confinamento adoptadas para travar a pandemia.

Também o comissário europeu para os assuntos económicos, o italiano Paolo Gentiloni, na mesma linha de pensamento, afirmou que "teremos uma temporada turística este verão mesmo se tivermos de adoptar medidas de segurança e restrições que não existiam o ano passado".

O executivo europeu defende assim esta reabertura das fronteiras internas europeias que no entanto não passam de recomendações competindo a cada estado membro da União proteger o seu território.

Hoje, a Alemanha anunciou que levanta em meados de junho as restrições na suas fronteiras e que os seus vizinhos francês, austríaco, luxemburguês e suíço têm os mesmos objectivos.

