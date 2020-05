Batalha pela vacina contra coronavírus provoca críticas ao Big Pharma

Em França polémica e críticas em redor da batalha por uma vacina contra o novo coronavírus depois das declarações de um responsável do grupo Sanofi, que reservava a prioridade do medicamento aos Estados Unidos, a queda das companhias aéreas, o regresso dos médicos cubanos às suas funções para lutar contra a propagação da covid-19 no Brasil, os trabalhadores franceses em actividade durante o período de confinamento querem um aumento de salário, são alguns dos destaques nas edições de sexta-feira.