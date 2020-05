Cafés e restaurantes de Paris, Lisboa, Roma ou Munique reabrem as portas

Portugal, Espanha, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Irlanda e França, entre outros países, cumpriam hoje nova fase de desconfinamento. Em Itália a emblemática Basílica de São Pedro de Roma é também um recinto que voltou a estar acessível ao público, tal como a Acrópole de Atenas, na Grécia.

O café "espresso" está de regresso à esplanada da Basílica de S. Pedro na Itália, mas também da Acrópole, de Atenas, como um pouco por toda a Europa, com uma nova etapa do desconfinamento.

Na Itália, um dos países mais atingidos pela pandemia do coronavírus, é hora de um bom "espresso" nos cafés de Roma, Nápoles ou Milão. Um momento "positivo" saboreia Elena Quercia, uma romana na praceta do Campo dei Fiori com os seus amigos.

Cafés, restaurantes ou cervejarias da Baviera e Paris reabrem

Também é assim em Portugal, França, Azerbaijão, Dinamarca ou Alemanha, entre vários outros países por este mundo fora,com cafés, restaurantes ou cervejarias da Baviera reabrindo as portas.

Em Nova Iorque, um parque de Brooklyn foi equipado com círculos gigantes para as pessoas se deitarem na relva mas respeitando o distanciamento social.

Este momento de prazer e alegria coincidia com o secretário-geral da ONU, o português, António Guterres, a declarar por videoconferência na abertura da assembleia anual da Organização mundial da Saúde, que o mundo está a pagar muito caro as estratégias divergentes de combate à pandemia.

Duramente criticado, o Presidente chinês, Xi Jinping, declarou que o mundo terá uma avaliação completa quando a epidemia for travada.

Desconfinamento na Itália e em muitos outros países europeus e não só

