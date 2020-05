França

PM francês quer debate parlamentar sobre segunda volta das eleições municipais

Primeiro ministro francês, Edouard Philippe, na posse do relatório do conselho científico sobre segunda volta das eleições municipais num clima de riscos sanitários devido ao coronavírus REUTERS - POOL

Texto por: RFI

O conselho científico, órgão consultivo do governo francês, divulgou hoje um relatório, no qual não se opoe à realização da segunda volta das eleições municipais que poderiam ocorrer a 28 de junho. O Primeiro ministro Edouard Philippe, recebe os partidos políticos e quer organizar um debate parlamentar sobre a organização desse escrutínio. Mas, já há reservas no seio da oposição da direita.