Mundo

Aceleração da pandemia do coronavírus na América Latina

Habitantes duma favela do Rio de Janeiro usando máscaras contra a epidemia do coronavírus que avança no Brasil e na região REUTERS/Pilar Olivares

Texto por: RFI

A pandemia do coronavírus, que já contaminou mais de 5 milhões de pessoas no mundo, avança agora de modo alarmante na América Latina. O Brasil é o país mais afectado na região tendo ultrapassado hoje os 20 000 mortos, mas a situação é grave também no Peru, Chile ou na Argentina.