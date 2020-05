Presidente palestiniano, Abbas, quer desvincular-se dos acordos com Israel e Estados Unidoss

Mundo

Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, ameaça pôr fim a acordos de segurança com Israel e Estados Unidos caso haja anexação de territórios por Israel POOL/AFP

Texto por: RFI

Depois das declarações do Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, ameaçando pôr fim à cooperação a nível de segurança com Israel, inúmeras são as reacções a nível internacional.