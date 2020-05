Mundo

Manifestantes de novo nas ruas de Hong Kong para denunciar lei liberticida chinesa

Manifestantes pró-democracia em Hong Kong contra projecto de lei sobre segurança nacional de Pequim Anthony WALLACE / AFP

Texto por: RFI

Respondendo ao apelo do movimento pró-democracia, milhares de manifestantes invadiram hoje as ruas de Hong Kong, apesar da proíbição de manifestar, provocando a intervenção da polícia anti-motim. Os manifestantes denunciavam um texto legislativo na Assembleia popular chinesa para proíbir "traiçao, secessão, revolta e subversão em Hong Kong". Os Estados Unidos, a União europeia ou o Canadá apelam Pequim a preservar a autonomia do território.