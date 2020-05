Mundo

Estados Unidos pedem reunião do conselho de segurança da ONU sobre Hong Kong

Crise de Hong Kong debatida pelo conselho de segurança da ONU a pedido dos Estados Unidos críticos contra lei liberticida da China AFP/File

Texto por: RFI

Os Estados Unidos e o Reino Unido pediram hoje uma reunião do conselho de segurança da ONU, por videoconferência, para analisar a situação em Hong Kong, que retomou as manifestações do ano passado, denunciando um projecto de lei que a China quer adoptar sobre a segurança nacional naquele território semi-autónomo e poder assim penalizar vozes críticas ao regime chinês.