Mundo

Venezuela passa a ter gasolina mais cara e privatização parcial do sector

Presidente da Venezuela abre sector da gasolina à privatização parcial AFP/Archivos

Texto por: RFI

Na Venezuela a economia continua a registar muitas restrições de bens, com agora a gasolina a subir neste país grande produtor de petróleo. Até agora o preço da gasolina era quase gratuito no país. Com a abertura parcial do sector à privatização, Maduro põe assim fim ao monópolio do Estado.