Autores do estudo da revista The Lancet que criticava hidroxicloroquina pedem desculpas

Três dos 4 signatários de um artigo na revista científica The Lancet dando conta da ineficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 afinal voltaram atrás quanto a essas conclusões. A própria célebre revista médica, The Lancet, pediu desculpas aos seus leitores.

Submergido por críticas do mundo inteiro o estudo da revista científica The Lancet sobre a hidroxicloroquina no tratamento de covid-19 acabou por levar um abanão após 3 dos 4 autores se retratarem.

"Já não estamos em condições de garantir a veracidade das fontes das nossas primeiras informações" porque a empresa Surgisphere, dirigida pelo quarto autor, "recusa-nos o acesso a novos dados".

O estudo publicado a 22 de maio na célebre revista médica, concluía que a hidroxicloroquina não era benéfica para os doentes do coronavírus e que podia ser mesmo nefasta.

O estudo teve muita repercussão o que levou mesmo a OMS, Organização Mundial da Saúde a suspender seus testes clínicos sobre a hidroxicloroquina contra o covid-d19.

Críticas ao estudo de especialistas franceses e mundiais

Mas, as críticas ao estudo não tardaram sobretudo do professor francês, Raoult, especialista de doenças infecciosas, que desde o começo defendeu a molécula, dizendo que o mesmo estudo não passava duma trapaça.

Outros cientistas mostraram-se cépticos como o professor Gilbert Deray, do Hospital Pitié-Salpêtrière de Paris, que disse que o estudo da revista The Lancet, é "um imenso escândalo que prejudica a comunidade científica".

Assim, a OMS voltou atrás com a sua decisão anunciando que ia retomar os testes clínicos com a hidroxicloroquina.

De notar que a própria revista The Lancet, apresentou ontem num comunicado as "suas profundas desculpas" aos seus leitores, garantindo levar muito a "sério as questões de integridade científica" e considerando urgente avaliar outras colaborações com a empresa Surgisphere.

Também a revista New England, jornal de Medicina que tinha publicado um estudo da mesma equipa se retratou pedindo desculpas.

Uma molécula benéfica ou não para combater a Covid-19 ?

