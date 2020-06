Forças francesas matam Abdelmalek Droukdel, chefe de Al-Qaeda no Magrebe islâmico

Abdelmalek Droukdel, chefe de Al Qaeda no Magrebe islâmico, morto no norte do Mali pelas forças francesas

O chefe de Al-Qaeda no Magrebe islâmico, Abdelmalek Droukdel, foi morto na última quinta-feira, no norte do Mali, ao longo da fronteira argelina, pelas forças francesas, na região. A ministra francesa dos Exércitos, anunciou a morte do chefe jiadista, confirmada pelo porta-voz das forças armadas francesas, numa operação que fez 5 mortos.

Publicidade Continuar a ler

Abdelmalek Droukdel, chefe de Al-Qaeda no Magrebe islâmico, Aqmi, foi morto na quinta-feira, durante uma operação das forças francesas no norte do Mali, anunciou ontem à noite a ministra francesa dos Exércitos, Florence Parly.

Na sua conta Twitter, a ministra, escreve que as forças francesas, com apoio dos seus parceiros, neutralizaram o emir de Al-Qaeda no Magrebe, Abdelmalek Droukdel e vários dos seus principais colabroadores, no norte do Mali.

Por seu lado, o coronel Frédéric Barbry, porta-voz das forças armadas francesas, afirmou não haver dúvidas da morte do chefe de Al Qaeda no Magrebe, acrescentando que o balanço é de 5 mortos e um terrorista ainda não identificado rendeu-se às forças francesas.

Morte de Abdelmalek Droukdel, um golpe simbólico forte

Trata-se de um golpe simbólico forte desferido pela França, pois, Droukdel era um chefe histórico do Jiad no Sahel.

Abdelmalek Droukdel, que nasceu no começo dos anos 70 perto de Argel, era engenheiro de formação e foi membro do comité dirigente de Al-Qaida, tendo combatido, igualmente, no Afeganistão.

O chefe de Al-Qaeda, no Magrebe, foi exactamente morto, em Talhandak, a 80 quilómetros de Tessalit, ao longo da fronteira argelina, durante uma operação desencadeada na quinta-feira pelas forças francesas na região.

Peça morte Abdelmalek Droukdel

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro