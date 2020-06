Africa

ONU exprimiu ontem o seu "horror" após descoberta de carnificinas numa região da Líbia

Descobertas carnificinas no sudeste da Líbia e mortes numa morgue. ONU pede inquérito e forças prógovernamentais controlam grande parte do país. Montage RFI

Texto por: RFI

Na Líbia, as forças pró-governamentais apoiadas por Turquia recuperaram toda a parte ocidental do país, o que é visto como um grande sucesso face ao marechal Haftar, homem forte do leste apoiado por Egipto e a Rússia. Mas descobriram igualmente no sudeste uma série de valas comuns de carnificinas o que a ONU denunciou com um horror pedindo um inquérito transparente.