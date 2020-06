França

Presidente Macron quer recuperação da independência tecnológica, industrial e sanitária da França

Texto por: RFI

O Presidente francês, Macron, visitou hoje um centro de produção de vacinas do laboratório Sanofi, de Marcy-L'étoile na região suburbana de Lyon, no centro leste do país. O chefe de Estado francês, disse que a França e a Europa França devem recuperar suas capacidades de independência tecnológica, industrial e sanitária.