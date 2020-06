O Brasil já conta com mais de 1 milhão de casos do coronavírus e mais de 48 mil mortes

O Brasil já conta com mais de 1 milhão de casos confirmados do coronavírus e mais de 48 mil mortes desde que a pandemia foi assinalada no país.

O Brasil passou a contar com mais de 1 milhão de casos do coronavírus e mais de 48 mil mortes. Assim, o Brasil junta-se aos Estados Unidos como os únicos países que ultrapassaram o milhão de pessoas diagnosticadas. Mas a Europa é ainda o continente mais atingido pela covid-19, com mais de 2.5 milhões de casos confirmados.

O Brasil já conta com mais de 1 milhão de casos confirmados do coronavírus e mais de 48 mil mortes desde que a pandemia foi assinalada no país, informou hoje o Ministério da Saúde.

De ontem para hoje o Brasil registou 1.206 óbitos e 54.771 novos casos, um recorde de pessoas diagnosticadas num único dia no país.

Assim, o Brasil junta-se aos Estados Unidos como os únicos países que ultrapassaram o milhão de pessoas diagnosticadas.

Europa permanece o continente mais atingido pela Covid-19

O Ministério da Saúde justifica num comunicado que o aumento do número de casos registados se deve "em parte, devido a uma instabilidade na rotina de exportação dos dados relatados, principalmente, pelos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo".

Ainda segundo o ministério da Saúde, 507.200 pacientes infectados pelo novo coronavírus já recuperaram e 476.759 doentes continuam sob acompanhamento.

O executivo brasileiro informou ainda que letalidade da covid-19 no Brasil, segundo país do mundo com mais mortes e também com mais casos confirmados, desceu hoje para os 4,7%.

Por cá na Europa, apesar de se registar um abrandamento há pelo menos mais de 2.5 milhões de casos confirmados e mais de 192.000 mortes, permanecendo o continente mais atingido pela Covid-19.

