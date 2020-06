Festa da música em plena pandemia e no aniversário da morte de lusodescendente

A famíla, amigos e fãs do animador musical, Steve Maia Caniço, recordam neste dia da festa da música o jovem lusodescendente de 24 anos, morto há precisamente um ano em concerto de música eletrónica em Nantes no oeste da França. A polícia fez uma investida no concerto numa operação muito controversa disparando gás lacrimogéneo forçando muitos jovens a lançar-se ao rio de Loire para fugirem. O corpo do jovem franco-português seria encontrado morto afogado dois meses mais tarde.

Publicidade Continuar a ler

Neste dia da festa da música em França, assinala-se o 1° aniversário da morte do jovem lusodescendente, Steve Maia Caniço, em pleno concerto de música electrónica, em Nantes no oeste do país, quando a polícia efectuou uma controversa operação, cujos meandros ainda são desconhecidos estando o caso nas mãos da justiça.

A família de Steve Maia Caniço, deseja prestar homenagem, nomeadamente, com uma marcha, a esse jovem animador musical desaparecido à beira do rio Loire na noite de 21 para 22 de junho de 2019. O seu corpo foi encontrado morto um mês depois no rio.

"A fuga para o rio Loire de Steve Maia Caniço, destabilizou toda a felicidade duma família", afirma a sua advogada, Céile de Oliveira.

Há um ano o jovem Steve, francês de 24 anos, de origem portuguesa tornou-se um símbolo em Nantes, onde o slogan, "justiça para Steve" tem sido ouvido em várias manifestações. Há três investigações judiciárias a correr desde essa noite em que várias outras pessoas se lançaram ao rio para fugir a canhões de gás lacrimogéneo da polícia.

Polícia declara não haver condições para concertos devido ao coronavírus

A polícia precisou hoje num comunicado que uma manifestação que estava prevista para as 18 horas deste domingo foi proíbida, porque não foi declarada.

"Nesta noite da festa da música, a polícia afirma que "este ano agrupamentos festivos não poderão ter carácter de concertos musiciais porque não são compatíveis com as recomendaões de distanciamento físico para combater a pandemia do coronavírus.

Mas nesta noite da Festa da música, estão previstos concertos móveis e música digital sob o mote "corona compatível" com artistas indo ao encontro do público de Grenoble a Nantes, cidade do jovem Steve Maia Caniço.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro