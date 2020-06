Sérvios estão a votar hoje em eleições legislativas dominadas pelo partido no poder

Presidente Aleksandar Vucic, domina eleições legislativas deste domingo sem ser candidato. Mas líder do partido sérvio do Progresso que deve confortar sua posição com oposição dividida

Os sérvios estão a votar hoje em eleições legislativas dominadas pela figura do Presidente Aleksandar Vucic, cujo partido sérvio do Progresso deve confortar a sua liderança. É que os partidos da oposição estão divididos com a maioria a boicotar estas eleições estando presentes apenas pequenas formações políticas.

Estas primeiras eleições nacionais na Europa depois da quarentena imposta pelo coronavírus devem confortar o partido do presidente Aleksander Vucic que soube fazer uma boa gestão da pandemia.

Aleksander Vucic, não é candidato a estas legislativas mas é o seu nome que figura nos boletins de voto enquanto líder do Partido sérvio do Progresso, de centro direita, no poder há 8 anos.

Os partidos da oposição que estão fracturados boicotam na sua maioria estas legislativas explicando que eleições livres são impossíveis devido à distorção democrática e nos meios de comunicação social.

Jelena Djikanovic, economista de 39 anos, é no entanto eleitora que não concorda com o boicote que não é "produtivo porque o país está à deriva", esperando pois uma mudança.

Outro eleitor, Miodrag Protic, técnico de 51 anos, diz que os "partidos devem apresentar os seus programas e os eleitores escolhem".

Oposição dividida e um presidente que domina cena política

Na verdade, a oposição que detesta o Presidente Aleksandar Vucic, está corroída por divisões e apenas cerca de 20 pequenas formações participa nestas legislativas, consideram analistas.

Assim todas as sondagens durante a campanha sempre deram o Partido sérvio do Progresso, do presidente a ganhar estas eleições com mais de 50% dos sufrágios.

A Constituição confere ao presidente apenas poderes de representação e de árbitro, mas Aleksandar Vucic é de facto o homem que toma as cedisões mais importantes no país.

Em caso de vitória, o partido ainda nem falou no homem político que será primeiro ministro. A ver vamos.

