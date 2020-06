Alemanha/Saúde

Aumento de casos de covid-19 na Alemanha alerta autoridades sanitárias

O matadouro de Gütersloh, propriedade da Tönnies, no estado alemão de Renânia do norte-Vestefália representa o novo cluster epidémico na Alemanha. Friso Gentsch / dpa / AFP

Texto por: RFI

Na Alemanha, tido como um dos paíes europeus que melhor geriu a crise sanitária desencadeada pela Covid-19, registou-se nos últimos dias a emergência de novos casos da doença na região de Renânia-do Norte-Vestefália.Mais de 1.300 casos foram detectados nomeadamente no matadouro da cidade de Gütersloh. O citado matadouro, um dos maiores da Europa, foi identificado com um novo cluster da epidemia. Os sectores da socedade alemã desfavoráveis ao fim do confinamento prematruro, decidiram soar a alerta para o ressurgimento de novo casos de coronavírus no país.