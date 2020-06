Africa

Comunidade internacional vai dar ajuda de 1,8 mil milhões de dólares ao Sudão

Primeiro ministro do Sudão, Abdalla Hamdok saudou ajuda de 1,8 mil milhões de dólares da comunidade internacional. Ebrahim HAMID / AFP

Texto por: RFI

O Sudão vai receber uma ajuda de 1,8 mil milhões de dólares no seguimento de uma videoconferência ontem dos países doadores através da ONU e da União europeia, nomeadamente, co-presidida pelo ministro alemão dos Negócios estrangeiros. É uma nova largada para a reintegração do país, saudou o primeiro ministro do Sudão.