François Fillon ex-primeiro ministro de França condenado a 2 anos de prisão por corrupção

Texto por: RFI

Um Tribunal de Paris julgou fictícios os empregos tanto da esposa Penélope como assistente parlamentar do marido François Fillon, ex-Primeiro ministor, como a maioria dos empregos de assistentes de filhos do pai enquanto senador. Assim, Fillon foi condenado a 5 anos de prisão, dois dos quais prisão efectiva. Fillon recoorre da sentença, enquanto a sua esposa foi condenada a 3 anos de prisao com pena suspensa.