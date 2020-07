Estados Unidos

Estados Unidos estão a celebrar hoje a sua festa nacional numa clima de manifestações e violência

Estados Unidos estão a celebrar hoje a sua festa nacional numa clima de manifestações e violência Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Texto por: RFI

O presidente americano Donald Trump pronuncia esta noite o seu discurso do dia da Independência dos Estados Unidos, num clima de tensão, com manifestações contra o racismo em todo o país e a crise do coronavírus. As festividades deste aniversário da Independência americana foram reduzidas ao mínimo possível, mas Trump, promete uma "homenagem à América".