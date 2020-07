PM francês, Jean Castex, ultima com Presidente Macron, governo para amanhã de manhã

Primeiro ministro francês, Jean Castex, ultima formação do governo com cerca de 20 ministros para segunda-feira

O Primeiro ministro, Jean Castex e o Presidente Macron, continuam a receber personalidades no quadro da formação do novo governo que poderá acontecer amanhã de manhã. Pelo menos é o que afirma o Presidente da Assembleia nacional, Richard Ferrand, enquanto o próprio primeiro ministro declarou ao Journal du Dimanche, que não quer perder tempo na escolha das pessoas.

O governo do novo primeiro ministro francês, Jean Castex deverá ficar pronto esta segunda-feira, segundo várias fontes próximas do Presidente da república, Emmanuel Macron.

"O Presidente e o primeiro ministro estão a fazer contactos e a receber personalidades e até ao momento pode-se dizer que a arquitectura do governo contará com cerca de 20 ministros e vice-ministros, enquanto os secretários de Estado serão nomeados num segundo tempo", afirma essas fontes.

Nomeado na sexta-feira, Jean Castex, afirmou que anunciaria rapidamente a formação do seu governo.

O primeiro ministro declarou numa entrevista ao Journal du Dimanche de hoje "precisar de personalidades fortes para agir depressa e à altura e que não pode perder tempo a escolher as pessoas, sublinhando que clarificará as suas intenções no seu discurso de política geral nos meados deste mês.

Em termos de reacções o Presidente da Assembleia nacional, Richard Ferrand, disse que a composição do governo do novo primeiro ministro, Jean Castex, será conhecido provavelmente amanhã de manhã.

Na oposição o líder da França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, considera ser "perigoso" nomear primeiro ministro um "liberal de betão armado" como Jean Castex "num período de desmoronamento da economia."

Enfim, 9 organizações sindicais de reformados pediram hoje ao primeiro ministro para pensar num quarto da população francesa nomeando um ministro ou no mínimo um secretário de Estado para os idosos no seu governo.

