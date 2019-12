Guiné-Bissau: Nuno Nabian apoia Sissoco Embaló

Nuno Nabian, líder do terceiro partido mais votado na primeira volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, o APU-PDGB, assinou um acordo de apoio ao candidato Umaro Sissoco Embaló que vai enfrentar Domingos Simões Pereira na segunda volta de 29 de Dezembro.

O acordo entre o líder da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB) e terceiro partido mais votado na primeira volta das presidenciais, Nuno Nabian, e Umaro Sissoco Embaló, que vai disputar a segunda volta com Domingos Simões Pereira, foi assinado esta terça-feira em Dacar, no Senegal.

Em entrevista à RFI, Nuno Nabian afirmou que Umaro Sissoco Embaló é o candidato que pode oferecer a estabilidade à Guiné-Bissau.

"Eu penso que esta minha decisão de apoiar Umaro Sissoko Embaló tem a ver com aquilo que nós sempre dissemos que é a estabilidade na Guiné-Bissau. Sem estabilidade o país não pode avançar. Ele oferece condições para que se possa sentar numa mesa e discutir assuntos fundamentais do país e criar condições para que de facto haja estabilidade", justificou Nuno Nabian.

Nuno Nabian, líder do APU-PDGB na Guiné-Bissau

A segunda volta das presidenciais vai ser disputada a 29 de Dezembro, entre Domingos Simões Pereira, que obteve 40,13% dos votos, e Umaro Sissoco Embaló, que conseguiu 27,65%.

O acordo também refere que Nuno Nabian vai trabalhar em conjunto com os partidos que o apoiam.

O documento tem também as assinaturas, como testemunhas, de Braima Camará, coordenador nacional do Madem-G15, partido que apoia Umaro Sissoco Embaló, Alberto Nambeia, presidente do PRS, que apoiou Nuno Nabian na primeira volta, e de Nuno Nabian, enquanto presidente da APU-PDGB.

A campanha eleitoral para a segunda volta começa a 13 de Dezembro e vai decorrer até dia 27 de Dezembro.

Com a colaboração do nosso correspondente em Dacar, Cândido Camará.