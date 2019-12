Guiné-Bissau

APU-PDGB em rota de colisão

Nuno Gomes Nabiam, líder do APU-PDGB na Guiné-Bissau REUTERS/Joe Penney

Texto por: RFI

As divisões no seio do APU-PDGB são cada vez mais visíveis. Esta semana o líder do partido, Nuno Nabian, anunciou que vai apoiar a candidatura de Umaro Sissoco Embalo, todavia o partido não revê neste acordo.