Candidatos à 2ª volta das presidenciais guineenses firmam alianças

A poucos dias do arranque oficial no próximo Sábado da campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais de 29 de Dezembro em que o candidato e líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, que recolheu um pouco mais de 40% dos votos na primeira volta, defronta o candidato do MADEM-G15, Umaro Sissoco Embaló, que obteve 27% dos sufrágios, cada campo ultima as suas alianças políticas.

Neste aspecto particular, o candidato Umaro Sissoco Embalo parece levar vantagens, pelo menos do ponto de vista teórico. De uma assentada, Embaló, recebeu nos últimos dias as promessas de apoios do terceiro, quarto e quinto candidatos mais votados na primeira volta, respectivamente Nuno Nabian, José Mário Vaz e Carlos Gomes Júnior. Com estas promessas de apoios, os partidários de Embaló têm dito que a vitória é mais do que certa no dia 29.

Do lado do candidato Domingos Simões Pereira, os apoios parecem ser mais mitigados, pelo menos a nível de grandes blocos partidários ou de movimentos políticos. Até aqui, Domingos Simões Pereira recebeu as promessas de apoios de Vicente Fernandes, Iaia Djaló e Idrissa Djaló, candidatos que tiveram votações residuais na primeira volta que no total nem chegam a 3%.

Seja como for, Domingos Simões Pereira acredita que a aliança que o levará à vitória será feita com o povo eleitor da Guiné-Bissau. Os partidários de Domingos Simões Pereira afirmam que muitos dos eleitores que votaram na primeira volta nos candidatos doravante fora da corrida, não irão acatar as instruções de voto dos seus líderes, sendo que na sua óptica, esta ausência de transferência automática de sufrágio poderia acabar por jogar a favor do candidato do PAIGC.

Mais pormenores com Mussa Baldé.