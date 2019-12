Fim da campanha eleitoral na Guiné-Bissau

Os candidatos à segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau terminam, esta sexta-feira, a campanha eleitoral com a realização de comícios na capital. Este domingo, mais de 760.000 guineenses são chamados às urnas para escolher entre Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló.

Contagem decrescente para as eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Este domingo, mais de 760.000 guineenses são chamados às urnas para escolher o próximo Presidente: Domingos Simões Pereira ou Umaro Sissoco Embaló.

Esta sexta-feira é o último dia de campanha eleitoral, depois de duas semanas de estrada e comícios.

Hoje, Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PAIGC, vai encerrar a campanha em Bissau com um comício no estádio Lino Correia.

Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Madem-G15, vai encerrar a campanha eleitoral com um comício no Espaço Verde, junto à sua sede de candidatura.

Os balanços de Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló

Domingos Simões Pereira, líder e candidato do PAIGC na segunda volta das presidenciais, faz um balanço positivo da campanha eleitoral que hoje termina.

“Faço um balanço muito positivo. Nós assumimos esta campanha de forma muito séria e decidimos utilizar o tempo de antena que nos é conferido e os encontros que tivemos com o eleitorado guineense em todas as voltas que já demos ao país para falar do nosso projecto, para falar da nossa visão, para convidar os bissau-guineenses a abraçarem o nosso projecto e a olharem para o futuro com a confiança que é necessária para recuperarmos o nosso país, resgatarmos a nossa soberania e promovermos o desenvolvimento. Portanto, duas semanas volvidas, eu estou muito satisfeito com aquilo que tem sido a resposta dos guineenses”, declarou.

Umaro Sissoko Embaló, candidato do MADEM G15, também faz um balanço positivo da campanha e mostra-se confiante na vitória.

“É um balanço positivo. Como sabe, tenho os gigantes entre nós que não conseguiram passar à segunda volta, nomeadamente Nuno Gomes Nabian, o Presidente da República cessante José Mário Vaz, o Carlos Gomes Júnior, o PRS, o MADEM, uma coligação de 18 partidos sem representação parlamentar e o sindicato dos professores. Isto demonstra que estou acima de 60% porque aqui na Guiné sempre foi uma tradição que os votantes sigam a orientação dos líderes. É por isso que estou muito confiante”, afirmou.

“O que se espera do próximo presidente da República?”

Rui Jorge Semedo, politólogo e investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau, considera que o próximo Presidente da República deve ser o garante do bom relacionamento institucional entre os diferentes órgãos de soberania, caso contrário “volta a adiar as possibilidades do país entrar no trilho da estabilização”. Oiça aqui a resposta.

O que diz a população?

No mercado de Bissau, na manhã deste 27 de Dezembro de 2019, último dia da campanha para as presidenciais da Guiné-Bissau. RFI / Neidy Ribeiro

Esta manhã, a RFI foi ao mercado central em Bissau perguntar aos guineenses se vão votar na segunda volta das eleições presidenciais. Oiça aqui as reacções.

Na Guiné-Bissau os panos tradicionais ganharam uma segunda vida nesta campanha eleitoral às presidênciais, os habitais padrões tendo sido substituidos pela cara dos candidatos. A RFI foi visitar esta manhã a alfaitaria NItchon na capital, onde os pedidos não chegam para as encomendas.

A fechar este último dia de campanha, a nossa enviada especial Neidy Ribeiro deslocou-se aos comícios finais e deu-nos conta do ambiente reinante na capital, Bissau, antes dos mais de 700 mil eleitores guineenses serem novamente chamados às urnas, na segunda volta das presidenciais no próximo Domingo.