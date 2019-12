Guiné-Bissau: Debate aguerrido entre candidatos

O debate desta quinta-feira entre os candidatos à segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló, ficou marcado por vários ataques pessoais. Ambos se comprometeram em respeitar os resultados eleitorais e mostraram-se confiantes na vitória no próximo domingo.

O debate de mais de duas horas foi transmitido em directo na televisão pública da Guiné-Bissau e realizou-se numa unidade hoteleira da capital.

Umaro Sissoco Embaló desferiu vários ataques a Domingos Simões Pereira, a quem acusou de alegadas práticas de corrupção, falta de transparência na gestão da coisa pública e traição aos seus aliados políticos.

Domingos Simões Pereira acusou Sissoco Embaló de "falta de preparação e de desconhecimento das normas de funcionamento de um Estado", e sublinhou que o seu adversário confunde dados ao associá-lo a situações numa ocasião em que ainda não era primeiro-ministro.

Embaló propôs a partilha do poder, entre as diferentes franjas políticas guineenses e disse que se for eleito Presidente não teria nenhum problema em nomear Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro. Em resposta, o candidato do PAIGC disse que não estava "numa peça de teatro", mas num debate para explicar ao povo guineense qual o seu pensamento político.

Os dois finalistas das presidenciais comprometeram-se a respeitar a Constituição da Guiné-Bissau, a incentivar medidas que dignifiquem as Forças Armadas e o poder judicial e a incrementar uma diplomacia forte.

Ambos disseram que iriam respeitar os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições e mostraram-se confiantes na vitória no próximo domingo.

Mais de 760.000 eleitores são chamados às urnas a 29 de Dezembro para escolher o próximo Presidente. A campanha eleitoral termina hoje.