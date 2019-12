Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Queixa apresentada contra Embaló

A Guiné-Bissau tem eleições presidenciais este domingo, 29 de Dezembro de 2019. Neidy Ribeiro/RFI

Texto por: RFI

O Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados da Guiné-Bissau apresentou queixa por alegado crime eleitoral contra o candidato à segunda volta das presidenciais Umaro Sissoco Embaló. O líder do Movimento, Sana Canté, justificou a acção com o alegado incitamento do candidato à divisão dos guineenses com base na religião e etnia.