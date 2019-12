Dia de reflexão na Guiné-Bissau

A segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau estão marcadas para amanhã, 29 de Dezembro. Este sábado foi dia de reflexão e a lei eleitoral proíbe qualquer acto de campanha eleitoral.

A Célula de Monitorização de observação doméstica, conta com 401 monitores no terreno, afirmou em conferência que o dia de silêncio decorreu sem incidentes, como explicou à RFI, Rui Jorge Semedo, da Célula de Monitorização Eleitoral da Sociedade Civil da Guiné-Bissau.

"O balanço é muito positivo. Não registámos no terreno nenhum incidente. As diferentes candidaturas estão a respeitar com a regra de hoje, do dia de reflexão. Não houve manifestação de apelo ao voto, isso é extremamente importante e é um bom sinal para o dia de amanhã", descreveu Rui Jorge Semedo.

O Presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) garantiu que estão criadas as condições para um livre exercício da cidadania.

O objectivo é que a votação "seja livre, justa e transparente". O Presidente da CNE apelou ainda a todos os guineenses para que não abdiquem de cumprir o direito e dever cívico, votando em consciência.