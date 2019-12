Guiné-Bissau já começou a contar votos

A porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) reagiu ao final da tarde às declarações do candidato Umaro Sissoco Embaló que acusa o presidente da CNE de estar a preparar uma fraude eleitoral.

O candidato do madem G-15 fala numa gravação que estaria a circular nas redes sociais entre José Pedro Sambu e um alegado elemento do PAIGC, declarações que a porta-voz da CNE, Felisberta Vaz, considera levianas.

Porta-voz da CNE, Felisberta Vaz

O candidato Umaro Sissoco Embaló acusou ainda o ministério do Interior de estar a preencher boletins de voto para favorecer o candidato do PAIGC, Domingos Simões Pereira.

Em declarações à rádio nacional de Bissau, Armando Nhaga, comissário nacional da polícia da ordem pública, garante que se trata de afirmações falsas e gratuitas.

O comissário convida a comunidade internacional, jornalistas e população a visitar o ministério do Interior garantindo que as portas estão abertas para quem quiser fazer um controlo da realidade que se vive no ministério.

Em causa estão declarações do candidato Umaro Sissoco Embaló que acusou hoje o presidente da CNE, José Pedro Sambu, de estar a preparar uma fraude eleitoral.

Numa altura em que os guineenses se multiplicaram junto das assembleias de voto para poderem assistir à contagem dos votos, como pode constatar a nossa enviada especial a Bissau, Neidy Ribeiro.

Eleitores guineenses assitem à contagem dos votos

Os observadores internacionais sublinham a forma cívica e tranquila como decorreu o processo e acreditam que o resultado poderá ser histórico e decisivo para o país.

Os primeiros resultados oficiais das presidencias na Guiné-Bissau são esperados apenas na quarta-feira.