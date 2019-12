Missões de observação fazem balanço positivo

As missões de observação internacional que estiveram na Guiné-Bissau a observar o processo eleitoral e o dia de votação deram hoje uma conferência de imprensa para reagir ao escrutínio. As missões afirmaram que o processo foi transparente e decorreu sem grandes incidentes.

O chefe da missão de observação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, o antigo primeiro-ministro do Mali, disse que o processo foi transparente e decorreu com normalidade.

Soumeylou Boubeye Maiga referiu ainda que nesta segunda volta a missão constatou no terreno que a taxa de participação foi menor do que a observada na primeira volta. Na primeira volta a taxa de abstenção que ultrapassou os 25%.

A missão de observação da União Africana chefiada pelo antigo primeiro-ministro são-tomense, Rafael Branco, felicitou o povo guineense pela maturidade política que foi demonstrando durante o processo eleitoral, acrescentando que o processo decorreu num clima de paz e sem grandes incidentes.

Idêntico balanço fez a missão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa -CPLP. A missão chefiada pelo antigo ministro dos Negócios de Moçambique, Oldemiro Baloi, exortou as forças políticas e as autoridades judiciais e de segurança a manterem um clima ordeiro até à divulgação dos resultados.

De acordo com a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Felisberta Moura Vaz, os resultados provisórios da segunda volta das eleições serão anunciados no dia 1 de Janeiro, quarta-feira.

Mais de 760 mil guineenses foram às urnas para escolher o próximo Presidente: Domingos Simões Pereira ou Umaro Sissoco Embaló.