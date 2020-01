Guiné-Bissau: ruas festejaram vitória de Sissoco Embaló

Assim que foi proclamada a vitória de Umaro Sissoco Embaló afluíram às ruas da capital guineense muitos populares, com muitos carros a buzinarem e adeptos do candidato do MADEM-G15 a festejarem o desfecho das eleições presidenciais deste domingo.

Publicidade Continuar a ler

Minutos depois do presidente da comissão nacional de eleições, José Pedro Sambu, ter anunciado a vitória do candidato do Madem G-15 as ruas de Bissau encheram-se .

A pé, de carro, ou até mesmo em camiões de caixa aberta, milhares de guineenses invadiram as principais artérias da capital para evocar o nome de Umaro Sissoco Embaló e repetiam que quarenta e seis anos depois a mudança vai chegar à Guiné-Bissau, gritavam os guineenses esta manhã.

Depois de ter partido para a segunda volta com com o apoio do presidente cessante, José Mario, Vaz, e dos candidatos Nuno Nabiam e Carlos Gomes Junior, Umaro Sissoko Embaló impôs-se nesta segunda volta obtendo 53,55 por cento dos votos.

Umaro Sissoco Embaló venceu em seis das dez regiões: Gabu Tombali, Quínara, Oio, Bafatá e Cacheu.

O candidato do Paigc que tinha saído com o favorito na primeira volta obteve 46,45 por cento dos votos.

Domingos Simões Pereira já reagiu à vitória de Umaro Sissoco Embaló alega irregularidades processuais e diz que pondera contestar os resultados eleitorais junto das instâncias competentes.

Correspondência de Neidy Ribeiro

Enquanto uns festejavam, outros assumiam a sua frustração com o resultado das urnas. Confira aqui a reportagem em Bissau.