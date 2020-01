GUINÉ-BISSAU

Guiné-Bissau: Umaro Sissoco Embaló eleito presidente

Umaro Sissoco Embaló é o novo presidente da Guiné-Bissau. RFI

Texto por: RFI

Umaro Sissoco Embaló ganhou a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. O candidato do MADEM-G15, apoiado pela esmagadora maioria dos candiatos derrotados na primeira volta, obteve 53,55% dos votos, contra 46,45% para Domingos Simões Pereira, candidato do PAIGC, partido no poder.