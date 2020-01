“Vou ser o homem da concórdia nacional”

O Presidente eleito da Guiné-Bissau disse hoje que vai ser um “homem da concórdia nacional” e que o seu compromisso é com o povo guineense. Umaro Sissoco Embaló lançou um apelo aos apoiantes de Domingos Simões Pereira, salientando que “nenhum Presidente da República pode pôr de lado 46, % do povo da Guiné-Bissau”.

Publicidade Continuar a ler

As promessas foram feitas esta tarde na capital guineense diante dos militantes e dos candidatos que o apoiaram na segunda volta. Depois de ter discursado em português, o Presidente eleito dirigiu-se aos presentes em crioulo para afirmar que vai ser o “homem da concórdia nacional” e que o seu compromisso é com o povo guineense.

Sissoco Embaló disse que a campanha eleitoral já terminou e com ela acabou o tempo da discórdia. O Presidente eleito dirigiu-se ao líder do APU-PDGB, Nuno Nabian, pedindo-lhe para gerir a crise interna no partido, que está actualmente dividido.

“O Presidente Nuno Nabian tem responsabilidade para chamar todos os membros do partido, porque 2020 é um ano de concórdia, rigor e disciplina”, referiu.

Sissoco Embaló destacou que os desafios da Guiné-Bissau são grandes e que toda a gente é útil, acrescentando que nos próximos cinco anos vai colaborar com a comunidade internacional. Porém lembrou que: “Só a Guiné-Bissau terá a solução para os seus problemas”.

“Não vou humilhar Domingos Simões Pereira”

Umaro Sissoco Embaló lançou um apelo aos apoiantes de Domingos Simões Pereira, salientando que “nenhum Presidente da República pode pôr de lado 46% do povo da Guiné-Bissau”. O Presidente eleito disse que não pretende humilhar o líder do PAIGC e pediu os seus apoiantes para terem a mesma postura.

Sissoco Embaló declarou igualmente tolerância zero à corrupção e garantiu que no dia em que for empossado irá apresentar publicamente os seus bens, atitude que vai exigir dos futuros membros do governo.

Umaro Sissoco Embaló ganhou a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. O candidato do MADEM-G15, apoiado pela esmagadora maioria dos candidatos derrotados na primeira volta, obteve 53,55% dos votos, contra 46,45% para Domingos Simões Pereira, candidato do PAIGC, partido no poder.