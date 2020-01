Estala o verniz na APU-PDGB

Os dirigentes da Assembleia do Povo Unido – Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), que apoiaram a candidatura de Domingos Simões Pereira, foram proibidos de entrar na sede nacional do partido. A Informação foi confirmada à RFI pelo primeiro vice-presidente Mamadou Saliu Lamba.

Um dia depois do Presidente eleito, Umaro Sissoco Embaló, ter apelado à união dos guineenses e de ter pedido ao líder do APU-PDGB, Nuno Nabian, para resolver a crise interna no partido.

Ao todo cinco dirigentes foram impedidos de aceder às instalações do partido liderado por Nuno Nabian. Entre eles; Juliano Fernandes, actual ministro do Interior, Armando Mango, porta-voz do governo, Fatimata Dja Baldé, ministra da Função Pública e Modernização do Estado, Joana Cobde Nhanke, irmã do ex-presidente Kumba Yala, Márciano Indi, líder da bancada parlamentar do partido e Mamadou Saliu Lamba.

Os dirigentes vão reagir durante a tarde desta quinta-feira.