Arrancou greve de três dias na função pública na Guiné Bissau

Texto por: RFI

Os dois principais sindicatos da Guiné Bissau, UNTG e CGSI-GB convocaram para entre hoje e quinta-feira uma greve geral na função pública, para exigir o cumprimento do memorando de entendimento assinado com o governo em agosto passado, que prevê um reajuste salarial no qual o salário mínimo passaria de 45 euros, para 84 euros.