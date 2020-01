Guiné-Bissau

PAIGC apresenta queixa crime contra CNE

José Pedro Sambú, presidente da Comissão Nacional de Eleições na Guiné-Bissau RFI

Texto por: RFI

Continua a saga judicial sobre o processo eleitoral por parte de Domingos Simões Pereira. Depois do partido ter entregado um pedido impugnação dos resultados interposto no Supremo Tribunal de Justiça, agora é uma queixa-crime contra o presidente da Comissão das Eleições. A queixa-crime deu entrada no Ministério Público.