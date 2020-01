PAIGC apela à calma dos militantes

Sede do PAIGC em Bissau

O PAIGC convidou todos os dirigentes, militantes e simpatizantes a “absterem-se de fazer eco à estratégia de difamação e calúnias lançadas contra o partido”. O pedido foi feito num comunicado enviado à imprensa, após uma reunião do partido para analisar a situação grave que o país enfrenta.

O partido esteve reunido para analisar a situação grave que o país enfrenta “com tendência para se agravar”.

O encontro serviu ainda para o PAIGC expressar “um inequívoco apoio político ao presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, não só pelo facto de ter aceitado apresentar-se como candidato do PAIGC às eleições presidenciais”.

No comunicado é ainda destacada a postura "sempre democrática" de Domingos Simões Pereira que acreditou na "idoneidade" dos resultados provisórios, mas também o seu "posicionamento firme e determinado” ao decidir esclarecer “graves situações de fraude eleitoral” que representam, na opinião do partido, “um grave atentado à verdade democrática".

O candidato do PAIGC impugnou os resultados eleitorais, na sexta-feira, no Supremo Tribunal de Justiça. Domingos Simões Pereira, disse que a transparência e a justiça não estão comprovadas no registo de votos expressos nas actas.

Quarta-feira, o PAIGC apresentou junto do Ministério Público uma queixa-crime contra o presidente da Comissão Nacional de Eleições. O partido refere que há muitas para responsabilizar judicialmente José Pedro Sambú e diz que vai apresentar publicamente, em conferência de imprensa, as alegadas razões da queixa-crime contra.

Segundo os resultados provisórios apresentados pela Comissão Nacional de Eleições, o general Umaro Sissoco Embaló venceu o escrutínio com 53,55% dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PAIGC, conseguiu 46,45%.