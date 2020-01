CNE aprovou acta de apuramento dos resultados das presidenciais na Guiné Bissau

Na Guiné-Bissau a Comissão Nacional de eleições reuniu-se hoje em plenária na capital. O Supremo Tribunal tinha pedido à CNE as actas de apuramento no contencioso eleitoral que alega o PAIGC ter lesado o seu candidato, Domingos Simões Pereira.

Publicidade Continuar a ler

Reunida hoje em Bissau a CNE, Comissão Nacional de Eleições aprovou a acta de apuramento dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais conforme lhe tinha exigido o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné Bissau.

Assim, a Comissão Nacional de Eleições aprovou a referida acta com 10 votos a favor dum total de 18 pessoas reunidas para o efeito nomeadamente representantes das candidaturas de Sissoco Embaló e Domingos S. Pereira.

"Com isto a CNE cumpriu o ordenado pelo Supremo Tribunal de Justiça e ainda hoje vai proceder à entrega da ata aos diferentes órgãos de soberania e candidaturas", disse uma fonte da CNE à agência noticiosa, Lusa.

A CNE, sublinha ainda que aguardará 2 dias antes de publicar os resultados definitivos das eleições presidenciais na Guiné Bissau.

A CNE já havia divulgado resultados provisórios da segunda volta das eleições presidenciais, dando a vitória ao candidato, Sissoco Embaló, com 53,4, frente ao candidato, Domingos Simões Pereira, com 46,45%.

Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PAIGC, contestou esses resultados e denunciou fraude eleitoral junto da justiça guineense.

O Supremo Tribunal da Justiça deverá agora pronunciar-se sobre a decisão da CNE e sobre uma putativa contestação de Domingos Simões Pereira, que não está de acordo com a votação de hoje da CNE.

O partido de Domingos Simões Pereira, PAIGC, não concorda com a acta e promete contestá-la no tribunal.

A RFI sabe que os advogados de Domingos Simões Pereira devem entregar também esta terça-feira um recurso contencioso ao Supremo, alegando, nomeadamente que a ata do apuramento dos resultados eleitorais, foi elaborada 13 dias depois de os resultados provisórios terem sido anunciados, quando devia ser dentro de 24 horas.

Oiçamos o nosso correspondente em Bissau, Mussá Baldé.

Mussá Baldé, correspondente, em Bissau

Por seu lado, o porta-voz do PAIGC, que apoiou Domingos S. Pereira, Oscar Barbosa, anunciou nesta segunda-feira em contramão da aprovação do apuramento dos resultados feito pela CNE, o "início do fim da fraude que assistimos perplexos no dia 1 de janeiro".

Oscar Barbosa, porta-voz do PAIGC sobre eleições presidenciais na Guiné Bissau

De notar, enfim, que a MADEM G-15 partido que apoiou Sissoco Embaló, anunciou para amanhã uma conferência de imprensa que estava inicialmente prevista para esta tarde sobre os resultados das eleições presidenciais.