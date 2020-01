Guiné-Bissau: PAIGC apresentou novo recurso

O PAIGC apresentou ontem um novo recurso no Supremo Tribunal da Guiné-Bissau relativamente à segunda volta das eleições presidenciais de 29 de Dezembro, com o Madem G-15 a instar o candidato do PAIGC a reconhecer a sua derrota.

A candidatura de Domingos Simões Pereira avançou novamente para o Supremo Tribunal com dois pedidos: uma aclaração ao acórdão do passado dia 11 de Janeiro e um pedido de anulação das eleições do passado dia 29 de Dezembro.

A aclaração vem no sentido de pedir ao Supremo Tribunal que esclareça o que quis dizer quando anunciou que não se podia pronunciar sobre o contencioso eleitoral por falta da ata do apuramento dos resultados, esta posição tendo sido alvo de várias interpretações.

Em relação ao novo recurso contencioso, suportado com vários argumentos, a candidatura de Domingos Simões Pereira pede ao tribunal que mande anular todo o ato eleitoral por alegado incumprimento de preceitos legais por parte da Comissão Nacional de Eleições, no ato do apuramento dos resultados eleitorais.

Braima Camará, coordenador do Movimento para a Alternância Democrática, partido que suportou a candidatura de Umaro Sissoco Embalo vê nestas diligências de Domingos Simões Pereira uma litigância de má-fé. Para o líder do Madem G-15, Domingos Simões Pereira tem que parar com o que chama de "manobras" e reconhecer a sua derrota nas urnas.

Braima Camará disse ainda que o seu partido está “atento às manobras” e que nada poderá alterar os resultados que, segundo afirma, dão Umaro Sissoco Embalo como o eleito pelo povo guineense, logo Presidente da República.

É no meio desta troca de galhardetes entre o Madem e o PAIGC, partido liderado por Domingos Simões Pereira, que a Comissão Nacional de Eleições, se deve encontrar ainda esta quinta-feira com os jornalistas. Desconhece-se qual o motivo do encontro.

