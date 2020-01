CNE fixa editais, Embaló viaja para Portugal

A CNE publicou os resultados definitivos e confirmou a vitória do candidato do Madem-G15. Umaro Sissoco Embaló seguiu esta sexta-feira para uma visita a Portugal, onde vai estreitar relações bilaterais.

Publicidade Continuar a ler

Através de editais afixados em vários locais públicos, a Comissão Nacional de Eleições tornou definitivos os resultados da votação de 29 de Dezembro de 2019.

Assim, segundo os editais, Umaro Sissoco Embaló é o vencedor das eleições com 53, 55% de votos, contra os 46, 45% credenciados a Domingos Simões Pereira.

Sissoco Embaló seguiu esta sexta-feira para uma visita a Portugal, onde no sábado de reúne com o primeiro-ministro António Costa e no domingo com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Com as autoridades lusas, Sissoco Embaló vai tratar do estreitamento das relações bilaterais.

Os Estados Unidos da América, através do embaixador em Dacar, já felicitaram Embaló com quem esperam trabalhar para a consolidação da paz na Guiné-Bissau.

Entretanto, o advogado Carlos Pinto Pereira, que representa Domingos Simões Pereira, estranha a decisão da CNE em publicar os resultados eleitorais de forma definitiva, numa altura em que o Supremo Tribunal aprecia um recurso contencioso sobre a matéria.

Fontes ligadas ao processo acreditam que o Supremo Tribunal de Justiça deverá anunciar o seu veredicto ainda durante o fim-de-semana.

Com a colaboração de Mussá Baldé, correspondente em Bissau.